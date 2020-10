Kean : Mon poste de prédilection ? Marquer des buts”

Titulaire en pointe de l’attaque ce soir, Moise Kean s’est offert un doublé contre Dijon (4-0). Ces deux premiers buts sous le maillot Rouge & Bleu. L’attaquant international italien est revenu sur ses premiers pas avec le PSG au micro de Canal Plus. “Mon intégration se passe bien. Le groupe est magnifique, le staff est magnifique. On travaille dur pour aller de l’avant. Cette semaine, je me suis beaucoup entraîné pour attaquer au premier poteau. C’était important de marquer. Mon poste de prédilection ? Marquer des buts (sourire). Je suis prêt à jouer partout. Peu importe où le coach me met, je donne tout pour l’équipe“, a déclaré Moise Kean.