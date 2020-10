Kean : “J’’ai choisi le Paris Saint-Germain car c’est un grand club”

Le PSG était à la recherche d’un attaquant pour venir concurrencer Mauro Icardi et remplacer Edinson Cavani ainsi qu’Eric Maxim Choupo-Moting qui ont quitté les Rouge & Bleu cet été. Le PSG a jeté son dévolu sur Moise Kean, qui vient d’arriver en provenance d’Everton sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Le jeune attaquant italien (20 ans) a donné sa première interview en tant que joueur parisien à PSG TV. Morceaux choisis.

Son choix de rejoindre le PSG

“J’ai choisi le Paris Saint-Germain car c’est un grand club qui a gagné de nombreux trophées. Aujourd’hui, je me sens également important car beaucoup de grands joueurs ont porté ce maillot. J’espère en être digne. Je pense que venir ici et découvrir ce club et la Ligue 1 est une bonne idée. C’est un championnat d’un très bon niveau, ce qui m’a aussi donné envie de rejoindre le Paris Saint-Germain, tout comme la possibilité d’apprendre aux côtés de grands joueurs et d’apporter quelque chose à l’équipe.“

Son numéro de maillot, le 18

“C’est un numéro qui a souvent été porté par de grands attaquants. Ici, je sais que Zlatan Ibrahimovic et Mauro Icardi l’ont porté. Beaucoup de grands attaquants sont passés ici. Je souhaite faire partie de cette liste de grands joueurs. Mes nouveaux coéquipiers ? J’ai posé quelques questions à Alessandro Florenzi, que j’ai côtoyé en sélection. Il m’a dit de bonnes choses sur l’équipe, l’entraîneur, les entraînements… Il m’a convaincu !“

Ses qualités

“J’espère montrer bientôt, au Parc des Princes, ce dont je suis capable. J’ai vu beaucoup de matches du Paris Saint-Germain, et beaucoup d’images des supporters. Quand j’ai appris que j’avais la possibilité de venir ici, j’en ai regardé encore plus ! Cela m’a donné envie de bien jouer pour cette équipe. Je suis très content d’être ici. Ici c’est Paris !“