Kean : “J’aurais pu retourner à la Juventus, mais avec ma famille on a choisi le PSG”

Recrue surprise du mercato du PSG, le jeune attaquant international italien prêté par Everton, Moise Kean a confirmé au micro de la Rai qu’il aurait pu faire le choix d’un retour à la Juventus Turin. C’est par choix qu’il a porté pour le PSG. “Oui, j’aurais pu retourner à la Juventus, c’est vrai. Mais j’ai décidé avec ma famille d’aller au PSG. Paris, ce n’est pas la première fois pour moi. J’y suis déjà allé et j’ai aussi des proches qui y vivent. J’ai l’intention d’y faire beaucoup, ce sera une bonne expérience. Je suis jeune, je dois grandir et le faire avec de grands attaquants c’est important. J’apprendrai de leur expérience et de leur façon de jouer. Je ne suis pas particulièrement déçu d’avoir quitté la Premier League, même si la réaction des supporters d’Everton m’a touché parce que je ne m’y attendais pas.” Aux fans du PSG de le connaître un peu mieux désormais.