Kean : “L’équipe a bien joué et était prête au combat”

Titulaire ce soir en pointe de l’attaque parisienne face à Nîmes (0-4) ce soir, Moise Kean n’a pas démérité mais a manqué de réussite au moment de s’offrir son premier but sous le maillot Rouge & Bleu. Le jeune attaquant italien (20 ans) a tenu à retenir la victoire de son équipe, de bon augure avant la réception de Manchester United en Ligue des Champions mardi soir (Téléfoot / RMC Sport 1). “C’était un bon match. L’équipe a bien joué et était prête au combat. Cela fait du bien, l’équipe est en confiance, ce qui est important en prévision des prochaines échéances, certifie Kean pour PSG TV. On pense maintenant à la prochaine rencontre, mardi, contre Manchester United. Elle sera importante.”