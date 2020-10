Keylor Navas aimerait bien finir sa carrière au PSG

Le PSG a enfin trouvé son gardien de classe mondiale avec Keylor Navas. Le portier costaricain a mis fin au débat sur ce poste particulier qui a alimenté l’actualité du PSG pendant plusieurs années. Navas (33 ans) se sent bien à Paris et ne serait pas contre y terminer sa carrière.

“Si c’est possible que je finisse ma carrière à Paris ? Oui. Quand je suis arrivé à Paris, j’ai découvert un lieu différent, la ville m’a surpris. Ce n’est pas que je pensais du mal, mais je ne la connaissais pas, assure Keylor Navas dans l’extrait d’une interview accordée à Téléfoot la Chaîne et diffusé ce soir. Je ne sais pas ce que j’allais y trouver. Les gens ont été adorables avec moi dès le premier jour, très respectueux. Donc je me donne à 100% tous les jours. Je suis très content d’être ici.“