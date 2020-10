Kimpembe, 100e match en Ligue 1, des records, mais pas d’équipementier

Il devrait être titulaire ce soir au Parc des Princes (21h/Téléfoot), à l’occasion du PSG-Angers Presnel Kimpembe (25 ans) va disputer son 100e match de Ligue 1 (77 victoires, 11 nuls, 11 défaites). Sa première apparition remonte au 17 octobre 2014, une rencontre Lens. Depuis, le titi du PSG présente le meilleur bilan sur cette période dans le Championnat. C’est ce que rapporte L’Equipe. Et quelle que soit l’issue du PSG-Angers ce vendredi, Presnel Kimpembe sera “le joueur comptant le plus de victoires lors de ses 100 premières rencontres dans l’élite depuis 1950-1951.” Et ce n’est pas tout. Presko détient également le record de passes réussies ces six dernières années. Epatant. De quoi attirer plus d’un équipementier. Car comme d’autres joueurs en cette période de crise économique liée la crise sanitaire, Presnel Kimpembe n’a plus de sponsor. Le champion du monde, vice-capitaine du PSG, est sans équipementier, rapporte le journal sportif, son contrat avec Adidas ayant pris fin le 30 juin. Il jouerait depuis avec des chaussures Nike, équipementier du PSG.