Kimpembe : “C’est magnifique de porter ce maillot fièrement autant de fois en Ligue 1”

Une nouvelle fois impérial ce soir lors du large succès du PSG face à Angers au Parc des Princes (6-1), Presnel Kimpembe a joué son 100e match de Ligue 1. Le défenseur central parisien avoue être fier d’avoir atteint cette barre symbolique.

“Mon 100e match en Ligue 1 ? Je ressens beaucoup de fierté, le temps passe vite. Je n’étais pas au courant que c’était ma 100 avant ce soir, je l’ai su avant le match. C’est magnifique de porter ce maillot fièrement autant de fois en Ligue 1. C’est une immense fierté, s’enthousiasme Kimpembe pour PSG TV. On va essayer d’en profiter au maximum, avec on l’espère encore beaucoup de victoires. On avait l’équipe qui fallait ce soir. On a été très présents. Les attaquants ont fait le boulot. Le travail a porté ses fruits et on est très content ce soir.“