Kimpembe, Mbappé, Ronaldo : la conf de Deschamps

Demain soir (21h), l’équipe de France retrouve le Portugal dans le cadre de la 3e journée du groupe C de la Ligue des Nations. L’occasion pour les Bleus de retrouver leur bourreau de la finale de l’Euro 2016. Mais avant cela, Didier Deschamps était en conférence de presse pour évoquer l’actualité de son équipe. Le sélectionneur français a été interrogé sur l’idole de Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, qu’il retrouvera pour ce choc.

“Si c’était son idole, je pense que Cristiano a été l’idole de beaucoup de jeunes footballeurs. Il faudra faire une comparaison au même âge. Ce sont deux joueurs classés dans la catégorie de tops joueurs au niveau mondial, explique Deschamps devant les journalistes. Après, je ne sais pas si en fin de carrière de Kylian je pourrai être là pour faire la comparaison, quoique…“

Lors de ce point presse, Didier Deschamps s’est exprimé sur son système de jeu qui a évolué pendant les derniers rassemblements. Pour lui, il est possible que Kylian Mbappé joue dans un couloir, comme au PSG, sur le côté gauche.

“Cela me permet d’avoir un triangle offensif très intéressant. Avec deux attaquants et un dessous. Cela les met dans les meilleures dispositions. Cela n’empêche pas Mbappé de jouer sur un côté, par exemple au PSG sur le côté gauche. Avant, on avait Matuidi maintenant j’en ai un peu dans le même profil, ajoute Deschamps. c’est une question d’équilibre. Avec une défense à 3, ce n’est pas pour jouer plus défensif. On est capables comme ça d’être plus dangereux. Je peux organiser différemment autour mais le premier objectif, c’est le positionnement des joueurs offensifs.“

Didier Deschamps a également été interrogé sur la progression de Presnel Kimpembe ces derniers mois. Le défenseur du PSG semble avoir pris une nouvelle dimension et cela ne peut être que bénéfique pour l’équipe de France, comme il l’a confié.

“Il a gagné en concentration et en maîtrise. Je confirme ce que dit Thomas Tuchel. Il n’a pas débuté tous les matchs mais il en a débuté aussi, juge Deschamps. Il n’y a que des grands matchs en équipe de France donc il vaut mieux qu’il soit performant oui.“