Kimpembe : “On n’a tout simplement pas été bons ce soir”

Pour son premier match de phase de groupes de Ligue des champions 2020-2021, le PSG s’est logiquement incliné face à Manchester United (1-2). En grande souffrance, les Parisiens n’ont quasiment rien proposé dans cette rencontre pour ramener au minimum un résultat nul. Au micro de RMC Sport, le capitaine parisien, Presnel Kimpembe, est revenu sur ce match raté des Rouge et Bleu.

“Il n’y a pas d’explication. On n’a tout simplement pas été bons ce soir, on n’était pas dans les duels et on était en retard dans les retours défensifs, ça se paye cash à ce niveau-là. On peut s’en prendre qu’à nous-même. Supris par la composition de Manchester United ? On n’a pas été surpris. On n’a pas été bons. Quelque soit l’équipe en face, on n’a pas bien abordé et terminé ce match, c’est dommage de perdre des points à la maison. Il faudra relever la tête pour les prochaines échéances, a exposé Presnel Kimpembe après la rencontre. Le manque d’envie dans les duels ? Oui bien sûr, on n’était pas présents et en retard dans les duels. Il va falloir relever la tête et il faudra continuer avec les mêmes objectifs dans la tête.”