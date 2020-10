Konaté : “Le PSG risque d’être revanchard”

Lanterne rouge de la Ligue 1 (2 pts), Dijon est en grande difficulté en ce début de saison. Mais les Bourguignons veulent profiter du déplacement au Parc des Princes contre le PSG, demain soir (21h), pour faire un coup et enfin lancer leur saison. Le DFCO pourra compter sur leur dernière recrue. Arrivé il y a quelques jours, Moussa Konaté devrait être présent à Paris et l’attaquant espère créer la surprise.

“Nous sommes des professionnels, nous ne vivions que pour le foot. Aujourd’hui, que ce soit Paris ou une autre équipe, il faudra que je m’intègre le plus vite possible, pour donner le maximum. Le PSG risque d’être revanchard, c’est vrai. Mais ça peut être aussi une bonne chose pour nous, explique Konaté sur le site officiel du DFCO. Eux vont vouloir se rassurer, et nous on y va pour chercher un résultat. Cette semaine, Paris n’a pas été au top en Ligue des Champions, mais on sait que c’est une bonne équipe.“