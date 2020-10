Koulibaly : “Même si beaucoup m’ont approché, j’ai choisi de porter le maillot de Naples”

Vainqueur 1-0 en Europa League sur le terrain de la Real Sociedad avec le SSC Napoli, Kalidou Koulibaly a été interrogé après la rencontre par Sky Sport sur le dernier mercato et les rumeurs qui l’envoyaient au PSG ou Manchester City. Le défenseur international sénégalais a assuré Naples de son amour et s’est inscrit dans le temps dans le club de Serie A. “Naples m’aime et j’aime Naples aussi. Je continue à jouer avec ce maillot, je veux mouiller le maillot tous les matches pour Napoli. Je suis très serein, même si beaucoup m’ont approché, j’ai choisi de porter à nouveau le maillot bleu. J’ai encore un contrat de 3 ans et je veux toujours donner 100%”, a déclaré Kalidou Koulibaly.