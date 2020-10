Kurzawa au sujet de sa prolongation au PSG : “Moi-même, j’ai été surpris”

Alors qu’il se dirigeait vers une fin de contrat au PSG (juin 2020), Layvin Kurzawa a prolongé avec le club de la capitale pour les quatre prochaines saisons, soit jusqu’en 2024. Une prolongation longue durée qui a surpris de nombreuses personnes dont le joueur lui-même comme il l’a dévoilé dans une interview accordée au Figaro.

“Moi-même, j’ai été surpris ! Dans le foot, comme dans la vie, ça va vite… Il s’est passé que Leonardo a contacté mon agent, j’ai eu une discussion avec Leonardo en tête à tête et il m’a dit qu’il voulait me prolonger de quatre ans (…) Ça s’est passé rapidement, j’ai vite réfléchi, et j’ai décidé de prolonger. Il y a eu des négociations, et on a fini par arriver à quatre ans. Je suis heureux de rester au PSG et à Paris avec ma famille. Ça fait cinq ans qu’on est ici, on est bien. Tout le monde était content.”

Dans cet entretien, Layvin Kurzawa a également évoqué son temps de jeu pour cette saison suite à la longue blessure de Juan Bernat. “Tout dépendra de mes prestations, et Tuchel fera ses choix. Après, c’est à moi de faire les meilleurs matches possibles, d’être le meilleur possible. Et de continuer à faire comme je le fais aujourd’hui : travailler, travailler et travailler. Je ne vois pas pourquoi je ne jouerais pas si je continue à travailler et si mes prestations sont bonnes. Après, il y a Bakker et Diallo. À moi de prouver au coach que, malgré la blessure de Juan, aujourd’hui, je peux avoir le temps de jeu que j’ai toujours voulu avoir. Je vais bosser pour l’avoir et m’imposer, enfin, dans cette équipe.”