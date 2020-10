Kurzawa : “Dans le jeu, il va falloir qu’on s’améliore”

Titulaire au poste de latéral gauche ce soir, Layvin Kurzawa a été l’un des meilleurs parisiens sur le terrain face à l’Istanbul Basaksehir (0-2). Le défenseur qui a tenu à retenir la victoire même si ses coéquipiers et lui doivent s’améliorer dans le jeu.

“On a gagné, c’est ce qu’on voulait faire. Après, dans le jeu, il va falloir qu’on s’améliore. Des choses ont été bonnes, d’autres moins, confesse Kurzawa pour RMC Sport. On joue tous les trois jours, donc on aura le temps de travailler ça pour les matches prochains. Surpris? Non. On savait qu’on allait tomber contre une équipe qui allait mettre de l’agressivité dans le jeu. C’est vrai qu’on manquait peut-être de communication en première période. On a rectifié le tir en deuxième, et ça nous a fait gagner le match. [Sur sa suspension en Ligue 1 qui semble lui avoir fait du bien] Exactement, j’ai pu travailler. Je me suis fait ma préparation, en fait, pendant ce temps. Je me sens bien, tout simplement. J’ai du coffre et je vais continuer à travailler pour en avoir plus encore