Kylian Mbappé, joueur le plus rapide de la dernière édition de la C1

Le Paris Saint-Germain a vécu une saison 2019/2020 assez particulière. Champion de France sans avoir été au bout des 38 journées de championnat, les Rouge & Bleu ont atteint la finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire dans un format totalement inédit. Réunis sous la forme d’un “Final 8” à Lisbonne, les phases finales de la C1 ont été organisées dans des rencontres simples et sans spectateur. Blessé pendant une partie de la compétition, Kylian Mbappé a malgré tout marqué les esprits.

En effet, le jeune attaquant est connu pour sa puissance et sa vitesse exceptionnelle. L’UEFA a rapporté qu’il a même réalisé le sprint le plus rapide lors de la dernière édition avec une vitesse de pointe qui a atteint les 33,98 Km/h face au Bayern Munich en finale. Le PSG est bien représenté dans ce top 10, puisqu’il le domine avec Kylian Mbappé mais aussi sept joueurs ont réalisé leur sprint le plus rapide sur toute la compétition… contre ces mêmes Parisiens !

Il s’agit de Klostermann avec Leipzig (2e – 33,82 Km/h); Hateboer et Muriel avec l’Atalanta Bergame (3e – 33,71 Km/h ; 10e – 33,01 Km/h), Hakimi Haaland avec Dortmund (4e – 33,46 Km/h ; 9e – 33,02 Km/h) Davies et Coman avec le Bayern Munich (5e – 33,37 Km/h ; 8e – 33,20 Km/h).