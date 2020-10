La calendrier du PSG après la trêve internationale

Quelques jours après les derniers matches internationaux des joueurs du PSG, le club de la capitale retrouvera la compétition et affrontera le Nîmes Olympique le vendredi 16 octobre, soit quatre jours avant le premier match de Ligue des champions face à Manchester United. Un match de Ligue 1 qui sera le point de départ d’un long marathon pour le PSG qui enchaînera sept rencontres jusqu’à la dernière trêve internationale de l’année 2020, le 11 novembre prochain. Pendant cette période dense de trois semaines, les Rouge et Bleu disputeront quatre matches de Ligue 1 (Nîmes, Dijon, Nantes et Rennes) et les trois premier matches de la phase de groupes de la Ligue des champions. Voici ci-dessous le calendrier du PSG jusqu’à la prochaine coupure internationale de novembre.

Le calendrier du PSG