La LFP va solliciter un prêt pour compenser le non-versement de Médiapro (L’E)

Le football français est en pleine tourmente suite au discours de Jaume Roures (patron de Médiapro) sur la renégociation des droits télé pour la Ligue 1 exploités par la chaîne Téléfoot (780M€ annuels pour la L1 et 34M€ par an pour la L2). Et selon les informations de L’Equipe, la Ligue de Football Professionnel (LFP) cherche à contracter un prêt afin de “compenser le non-versement de l’échéance de 172 millions due lundi par Mediapro“ Le quotidien sportif précise que l’instance de football française “prospecte actuellement auprès de plusieurs établissements bancaires.” De son côté, le nouveau président de la LFP – Vincent Labrune – s’est montré confiant auprès des présidents des clubs français “et leur a assuré que la traite leur serait versée.”