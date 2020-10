La piste Dele Alli s’éloigne, le PSG explore d’autres pistes (RMC Sport)

Il reste un peu moins de 72 heures avant la fin du mercato et le temps presse pour le Paris Saint-Germain. Les Rouge & Bleu sont toujours à la recherche d’un défenseur central, d’un milieu de terrain voire d’une doublure en attaque pour Mauro Icardi. Alors que les noms et les rumeurs se multiplient depuis quelques jours, certaines de ces pistes se refroidissent.

Comme l’indique le journaliste pour RMC Sport Loic Tanzi, les milieux Dele Alli et Tiemoue Bakayoko seraient en train de s’éloigner de la capitale française. L’intransigeant Daniel Lévy ne souhaiterait “toujours pas se séparer de l’international anglais”. Le PSG et son directeur sportif exploreraient d’autres pistes pour renforcer son effectif et tout ça à moindre coût. Le journaliste, qui répondait à un supporter, a rajouté que les Parisiens ont pensé à la pépite Marc Roca mais le joueur “n’était pas une priorité”.