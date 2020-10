La prolongation de Mbappé pourrait fermer la porte à Camavinga (Marca)

Le PSG a un rêve quand on parle de mercato, prolonger ses deux superstars – Kylian Mbappé et Neymar – qui sont encore sous contrat jusqu’en juin 2022. Mais le PSG aimerait bien aussi enrôler Edouardo Camavinga, le jeune milieu prometteur (17 ans) du Stade Rennais, qui a marqué son premier but avec l’Equipe de France mercredi. Mbappé et Camavinga qui sont aussi dans le viseur du Real Madrid pour l’été prochain. Marca fait un point sur ces deux dossiers ce samedi. Le quotidien madrilène explique que le prix d’Edouardo Camavinga devrait atteindre les 80 millions d’euros. Pour le Real Madrid, l’achat des deux jeunes français ne pourra pas se faire assure Marca, le coût de leurs transferts devant s’élever à 300 millions d’euros (hors salaires). La Maison Blanche devra donc faire un choix entre les deux. Mais Marca va plus loin et explique que si le PSG arrive à prolonger le contrat de Kylian Mbappé – avec une revalorisation salariale importante – il devrait alors faire une croix sur le recrutement de Camavinga.