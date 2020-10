La sécurité renforcée autour du PSG en Turquie (LP)

Le PSG est actuellement à Istanbul – en Turquie – pour y affronter demain soir Basaksehir dans le cadre de la deuxième journée de phase de poules de la Ligue des Champions. Un match placé sous haute surveillance en raison des tensions diplomatiques entre la Turquie et la France. Le Parisien rapporte ce soir que dans ce contexte, les autorités turques ont décidé de renforcer la sécurité autour du club parisien. “Les forces de l’ordre avaient ainsi bouclé les rues autour de l’hôtel des Parisiens situé à une dizaine de kilomètres du stade Fatih-Terim de Basaksehir. Près d’une centaine de fonctionnaires, lourdement armés et aidés par un drone qui survolait le parking, étaient présents à l’arrivée du car sous très bonne escorte“, indique le quotidien régional. Le PSG se déplace d’ailleurs dans un car neutre et non celui habituel aux couleurs du club. Un dispositif qui sera renouvelé demain lors du match, même si le match se jouera devant très peu de supporters (300).