Lafont : “On va recevoir le PSG après deux semaines sans avoir joué”

Demain, le PSG se déplace sur la pelouse de Nantes dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Un match que débutera Alban Lafont dans les buts nantais. Le portier a pesté sur le fait que le match du week-end dernier entre Lens et Nantes ait été reporté – en raison d’un grand nombre de cas positifs à la Covid-19 au sein de l’effectif lensois – ce qui a tronqué la préparation des Nantais pour le match contre le PSG. “C’est dommage. On s’entraîne pour la compétition, on n’attend que ça. On est un peu frustrés mais c’est notre quotidien maintenant, assure Lafont pour Téléfoot La Chaîne. On va bien se préparer. On va recevoir le PSG après deux semaines sans avoir joué mais c’est comme ça, il faut savoir s’adapter.”