L’agent de Danilo Pereira repousse les critiques des supporters de Porto

Dans la dernière ligne droite du mercato estival, le Paris Saint-Germain a réalisé un très joli coup en enrôlant le rugueux et expérimenté international portugais Danilo Pereira (29 ans) sous forme de prêt payant, de 4 millions d’euros, avec une option d’achat estimée à 16 millions d’euros. Elle sera levée automatiquement si le PSG finit dans les deux premiers de la Ligue 1. Ce qui est probable.

Sur la question du timing du transfert, l‘agent de Danilo Pereira, Daniel Llorenz, s’est chargé de repousser les critiques des supporters du FC Porto. Ceux-ci accusant Danilo d’un manque d’engagement lors de la défaite de l’équipe contre Marítimo (2-3) samedi dernier. Surtout que quelques heures plus tard, le milieu de terrain portugais négociait une signature au PSG.

Des reproches repoussés donc par le représentant du joueur qui garantit que tout s’est passé après le match. “Dans la dernière semaine du mercato, le PSG, via Leonardo, a trouvé mon approche intéressante et il s’est renseigné. Peu avant le match du FC Porto, il a pris contact directement avec le club et a réussi à conclure un accord de principe. C’est après le match avec Marítimo, le lendemain à l’aube, que Danilo a été informé. Tout a été super rapide”, a expliqué Daniel Llorenz au journal Record. “C’est normal pour tout joueur d’aller où la capacité financière est supérieure, où il gagnera plus. Il a passé cinq saisons au club, il entrait déjà dans la sixième, il a remporté pratiquement tous les titres qu’il pouvait remporter, surtout la saison dernière, quand il a remporté le doublé. Le président lui a également dit que c’était le bon moment, il lui a dit que ce serait la dernière opportunité. Je ne sais pas si cela aurait été la dernière, mais c’était l’une des dernières opportunités de franchir le pas et c’est ce qu’il a fait.”