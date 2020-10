Landreau : “Trop de marge en L1 pour le PSG, encore plus contre Dijon”

Le PSG s’est imposé aisément (4-0) samedi soir au Parc des Princes, malgré une une kyrielle de défections, contre le DFCO, lanterne très rouge de la Ligue 1. Un match facile, pas forcément emballant. Mais étant donné le contexte, le calendrier, le huis clos, c’est déjà pas mal. Il ne faut pas être sévère avec le PSG et trop exiger de ce genre de rencontre de championnat a rappelé l’ancien portier Mickaël Landreau sur le plateau du CFC. “Ce n’est pas un match abouti mais le résultat est là. On peut être déçu par le contenu mais il y a eu la finale de la Ligue des champions, la réathlétisation, la réadaptation, le Covid, les blessés, les supporters qui ne sont pas là… Il y a trop de marge en Ligue 1 pour le PSG, trop d’écart encore plus contre Dijon pour tirer des conclusions.“ En six matches de Ligue 1 au Parc des Princes, le Dijon FCO a perdu six fois, encaissé 25 buts et jamais marqué.