Layvin Kurzawa va pouvoir faire son retour contre Nantes

Après les échauffourées qui ont éclaté lors du Classico, Layvin Kurzawa avait été suspendu six matches. Le latéral gauche – qui a pu jouer en Ligue des Champions contre Manchester United et Basaksehir – pourra faire son grand retour en Ligue 1 dès samedi et le déplacement à Nantes. Avec la grave blessure de Juan Bernat, Layvin Kurzawa est le numéro 1 au poste de latéral gauche malgré le bon intérim de Mitchell Bakker durant son absence. Hier, à l’issue de la victoire en Ligue des champions, Kurzawa avait expliqué qu’il avait profité de sa suspension pour réaliser une préparation. Une bonne chose pour Thomas Tuchel qui avait loué la performance de son défenseur hier soir. Le Parisien indique également qu’avec l’enchaînement des matches, Layvin Kurzawa pourra prétendre à un possible retour en Equipe de France, à quelques mois de l’Euro. Pour rappel, sa dernière sélection en Bleu remonte à un an et demi (26 mars 2019).