“Le Barça ne voit pas Riqui Puig au PSG” (MD)

Le petit milieu de terrain du FC Barcelone Riqui Puig (21 ans) sous contrat jusqu’en 2021 (deux ans de plus en option) n’est depuis le début de saison pas trop dans les plans de Ronald Koeman. Et en Catalogne, on a été interpellé par une rumeur en provenance de Sky Sports expliquant que le directeur sportif du PSG, Leonardo, avait des vues sur le joueur coté 25M€ et en fin de contrat. Du coup, le Mundo Deportivo apporte le point de vue Azulgrana sur le sujet : “L’intérêt du PSG, compte tenu la qualité footballistique de Riqui Puig, est parfaitement possible mais au Barça on assure qu’il n’y a pas eu durant le mercato ou depuis de contacts entre clubs. Ce qui n’empêche pas que le PSG ait pu discuter avec Riqui.” Dont acte.