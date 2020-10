Le Brésil va attendre jusqu’à la dernière minute pour Neymar

La participation de Neymar, qui souffre du bas du dos, au Brésil/Bolivie (visible à 2h30 la nuit prochaine sur beIN Sports 2) sera définie quelques heures avant la rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. “C’est un problème de santé qui n’est pas complètement réglé”, a déclaré le sélectionneur brésilien, Tite, à propos du joueur du PSG, lors d’une conférence de presse virtuelle ce jeudi à São Paulo. “Il y a eu une petite amélioration entre hier et aujourd’hui, nous verrons jusqu’à vendredi”, a déclaré le médecin de l’équipe, Rodrigo Lasmar, lors de la conférence de presse. Wait and see donc. Si Neymar ne pouvait pas jouer, Tite a donné le nom de son remplaçant : Everton Ribeiro (31 ans) de Flamengo. Après ce match contre la Bolivie, le Brésil affrontera mardi (mercredi à 2h00 en France) le Pérou à Lima.