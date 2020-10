“Le Chat” et “Bouks” ont avoué le cambriolage de Thiago Silva en 2018 (L’E)

“Le Chat” et “Bouks”, deux cambrioleurs présumés du domicile de Thiago Silva (alors défenseur du PSG) en décembre 2018, ont avoué devant un juge d’instruction. Cinq autres suspects ont été mis en examen. C’est ce que rapporte ce jour le journal L’Equipe. C’est d’abord “Le Chat” (29 ans), escaladeur de gouttières originaire du quartier de la Goutte d’Or, qui est passé aux aveux et a donné l’identité de son complice (“Bouks”), entré avec lui au domicile de Thiago Silva. Le cambrioleur a en revanche contesté “formellement le montant du préjudice déclaré par Thiago Silva – près de 1,2M€ de bijoux et de montres. “Ce qu’il y avait ne valait pas du tout ça, estime-t-il. Il y en avait peut-être vingt (des montres) au total, car il y en avait aussi dans une petite boîte à côté du coffre-fort, mais celles-là n’étaient pas des montres de valeur. D’après ce que j’ai compris, c’était des montres dont Thiago Silva assurait la promotion pour en faire monter la valeur.” Le délinquant a admis un gain de 90.000€ partagés en trois (“l’Apache” pouvant être le troisième homme). Un argent vite dilapidé au Maroc, surtout en boîte de nuit et dans des bars. “J’ai tout dépensé. J’ai joué au poker, je suis sorti en boîte de nuit, j’ai bu de l’alcool, j’ai flambé”, a expliqué de son coté “Bouks”, le complice.