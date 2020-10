Le groupe du PSG avec Kehrer et Gueye

En cette veille de match européen contre Başakşehir le PSG s’est envolé pour Istanbul avec le groupe escompté. On le savait, la liste des absents est une nouvelle fois longue : Julian Draxler (ischiojambiers), Marco Verratti (cuisse), Juan Bernat (genou), Mauro Icardi (genou), et Leandro Paredes sont indisponibles. En revanche, Idrissa Gueye et Thilo Kehrer sont du déplacement. Ils devraient prendre place sur le banc lors de cette rencontre de la 2e journée de la phase de poules de l’UEFA Champions League ce mercredi 28 octobre à 18h55 au Stade Fatih Terim.

Le groupe du PSG de 22 joueurs