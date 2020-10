Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, les deux internationaux tricolores du PSG, ont bien pris l’avion pour Nîmes 48 heures après le Croatie-France (1-2). Dans le groupe qui a voyagé vers le Gard on trouve les titis Pembele, Fadiga, Kapo, Simons et Ruiz. Pas de Neymar.

Le groupe du PSG : Navas, Rico, Letellier, Diallo, Kimpembe, Bakker, Florenzi, Dagba, Pembele, Rafinha, Herrera, Paredes, Gueye, Ruiz, Fadiga, Kapo, Simons, Mbappé, Sarabia, Kean, Jesé.