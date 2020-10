Le groupe du PSG pour la réception de Manchester United avec Marquinhos

Ce mardi, le PSG lance sa campagne européenne en recevant Manchester United au Parc des Princes pour le compte de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions (groupe H). Une rencontre qui voit le club de la capitale se présenter sans plusieurs éléments, mais avec, toutefois, également quelques retours appréciables. C’est notamment le cas de Marquinhos et de Julian Draxler qui figurent bien dans le groupe parisien dévoilé par Thomas Tuchel. De son côté, Danilo Pereira, la nouvelle recrue Rouge et Bleu, est, lui aussi, bien présent. En revanche, comme cela était prévu, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Thilo Kehrer et Marco Verratti sont bien forfait pour cette partie.

Le groupe du PSG (23 éléments)

Gardiens (3) : Navas, Rico, Letellier

: Navas, Rico, Letellier Défenseurs (8) : Bakker, Kurzawa, Kimpembe, Diallo, Marquinhos, Dagba, Florenzi, Pembélé

: Bakker, Kurzawa, Kimpembe, Diallo, Marquinhos, Dagba, Florenzi, Pembélé Milieux (8) : Gueye, Herrera, Rafinha, Pereira, Kays Ruiz, Fadiga, Sarabia, Draxler

: Gueye, Herrera, Rafinha, Pereira, Kays Ruiz, Fadiga, Sarabia, Draxler Attaquants (4) : Neymar, Mbappé, Di Maria, Moise Kean

: Neymar, Mbappé, Di Maria, Moise Kean Absents : Kehrer, Bernat, Paredes, Verratti, Icardi, Jesé