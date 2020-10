Le nombre de journalistes et photographes diminué durant les matches

Mercredi soir, Emmanuel Macron – président de la République Française – a décidé de reconduire le confinement jusqu’au 1er décembre prochain afin de stopper la propagation trop importante du Coronavirus en France. Malgré cette décision, le football professionnel pourra continuer comme l’a confirmé Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports. Mais des aménagements vont être mis en place afin d’éviter que le virus ne circule. Ce jeudi après-midi, l’Union des journalistes de sport en France (UJSF) – qui gère les accréditations des journalistes lors des manifestations sportives – a publié un communiqué pour annoncer que la jauge des journalistes en tribune de presse et les photographes allaient voir leurs jauges diminuer. Pour les matches, qui se dérouleront à huis clos, il ne pourra n’y avoir plus que 20 journalistes en tribune de presse et cinq photographes en bord de terrain. En ce qui concerne les conférences de presses d’après-match, la jauge sera elle aussi limitée à 20 journalistes.