Le onze de légende des 50 ans du PSG version Mbappé

À l’occasion des 50 ans du PSG, le club de la capitale a proposé à certains joueurs de l’effectif actuel de délivrer leur équipe-type personnelle. Après Presnel Kimpembe, Kylian Mbappé s’est livré à cet exercice et a donné son XI de légende des Rouge et Bleu. Le numéro 7 parisien a composé son équipe en 4-4-2 en losange. Il a notamment placé Bernard Lama (1992-1997 / 1998-2000) au poste de gardien de but. La ligne défensive est composée de Dani Alves (2017-2019), Thiago Silva (2012-2020), Mario Yepes (2004-2008) et Maxwell (2012-2017). “J’ai choisi Dani Alves pour l’ensemble de sa carrière et pour le joueur qui était extraordinaire. Il nous a apporté son expérience, sa qualité et son engagement. Thiago Silva ? Parce que c’est le meilleur défenseur de l’histoire du club avec tout ce qu’il a apporté. Il est resté très longtemps ici”, a expliqué Kylian Mbappé sur la chaîne Youtube du PSG.

Au milieu de terrain, l’attaquant parisien a placé Thiago Motta (2012-2018) en sentinelle, Youri Djorkaeff (1995-1996) côté droit, Mustapha Dahleb (1974-1984) côté gauche et Ronaldinho (2001-2003) en position de numéro 10. “Thiago Motta a été incontournable dans le schéma de jeu du PSG. Il a beaucoup apporté au nouveau projet et je pense que c’est tout naturellement que je le choisis. Ronaldinho ? Je vais faire le choix du coeur. Il a laissé sur son passage un héritage extraordinaire même s’il est resté que deux années. Je pense qu’il a donné de la joie à tous les supporters”, a détaillé Kylian Mbappé.

Enfin en attaque, Kylian Mbappé a placé deux joueurs du top 3 des meilleurs buteurs de l’histoire du PSG : Pedro Miguel Pauleta (2003-2008) et Zlatan Ibrahimović (2012-2016). “Ibra a fait passer le club dans une nouvelle dimension et a redonné un second souffle au projet. Il a marqué l’histoire et il est parti en étant le meilleur buteur de l’histoire du club (156 buts) avant d’être doublé par Edi Cavani (200 buts). Même dans le jeu et en dehors du terrain, il a transformé le club. Juste pour ça, on est obligé de le mettre. Pauleta ? Pareil, c’est un joueur qui a vraiment caractérisé le PSG. Il avait toutes les valeurs et la personnalité requise pour faire de lui un bon Parisien. Il a vraiment représenté le PSG. Quand tu penses au PSG, tu penses à Pauleta.”

XI de légende du PSG version Kylian Mbappé (4-4-2) : Lama – Alves, Silva, Yepes, Maxwell – Motta, Djorkaeff, Dahleb, Ronaldinho – Ibrahimovic, Pauleta.