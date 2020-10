Le Parisien évoque une cohabitation impossible entre Tuchel et Leonardo cette saison

Des déclarations qui ont fait grand bruit ! Lors de la conférence de presse d’avant-match face au SCO d’Angers (victoire 6-1), Thomas Tuchel avait vivement critiqué le manque de recrues après le départ de plusieurs cadres en fin de saison dernière. Une sortie qui n’a pas été appréciée par Leonardo, le directeur sportif. Après la rencontre, le directeur sportif du club de la capitale a recadré son entraîneur : “Je n’ai pas aimé les déclarations de Tuchel. Ni le club… il faut comprendre la situation. Il faut respecter le club, et la direction sportive. Celui qui n’est pas content, on doit le régler en interne. Si Tuchel décide de rester, il doit respecter la direction sportive.”

Des dissensions publiques qui mettent la lumière sur la relation compliquée entre les deux hommes. Selon Le Parisien, il sera difficile de faire partir Thomas Tuchel avant la fin de son contrat (2021) car le PSG n’a pas les fonds et licencier l’Allemand et son staff coûterait 10 à 15 millions d’euros. Le journal francilien indique également que les joueurs de l’effectif seraient sur la même longueur d’onde que leur coach.

Une situation larvée qui pourrait coûter cher à l’un ou à l’autre. “L’Allemand s’est placé de lui-même sur un siège éjectable dont on ne sait pas par qui et quand le bouton peut être actionné“, explique encore Le Parisien. Leonardo pourrait être lassé de cette situation et claquer la porte dans les semaines à venir, même si on est encore loin de ce scénario. Une chose est sûre pour le quotidien : “La cohabitation entre Leonardo et Tuchel jusqu’à la fin de la saison paraît inimaginable.” Les prochaines semaines s’annoncent agitées en coulisses au PSG !