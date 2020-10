Le Parisien pointe les 4 erreurs de Tuchel face à Manchester United

Hier, le PSG s’est incliné sur sa pelouse face à Manchester United (1-2) dans le cadre de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Depuis 24 heures, un homme est pointé du doigt, Thomas Tuchel. Ses choix, ses déclarations d’après-match, le coach allemand est dans l’œil du cyclone. Ce mercredi soir, le Parisien a noté les quatre erreurs commises par Thomas Tuchel contre les Mancuniens.

Première erreur selon le quotidien francilien, son choix pour son milieu de terrain (Danilo, Herrera, Guye). En choisissant trois joueurs à vocation défensive, Tuchel “s’est privé d’un élément capable de faire le relais avec les attaquants“, assure Le Parisien. De plus avec ce système, le PSG n’a pas réussi à contenir le pressing mancunien et a également eu un mal fou à relancer proprement. Deuxième erreur, avoir fait jouer Kylian Mbappé à Nîmes. Le numéro 7 parisien a joué quatre match en 10 jours, il est ainsi apparu émoussé. La troisième erreur selon le quotidien régional, le schéma tactique. Le 4-3-3 n’était pas la meilleure solution, le 4-2-3-1 en seconde période correspondait mieux mais ce n’était pas non plus la folie. “On était loin du 4-4-2 de la saison dernière qui a permis au PSG de signer ses meilleures prestations à partir de décembre“, note Le Parisien. La dernière erreur, Thomas Tuchel n’a pas trouvé les bons mots pour remobiliser ses joueurs, lui qui a expliqué en conférence de presse qu’il avait senti qu’avant “le match, l’ambiance dans le vestiaire était un peu trop calme. J’ai eu un sentiment bizarre. Normalement, on écoute beaucoup de musique, très forte, et là ce n’était pas comme ça.“