Le père de Moise Kean espère le revoir en Serie A

La surprise du chef ! Lors du dernier jour du mercato estival, le PSG a réussi à se faire prêter pour la saison Moise Kean. En difficulté à Everton, l‘attaquant italien a décidé de se relancer en France pour retrouver du temps de jeu. Mais son nom était aussi évoqué en Italie où la Juventus, son ancien club, l’avait ciblé. Finalement, c’est dans la capitale française que Moise Kean a débarqué. Pour autant, son père espère que son fils fera son retour rapidement en Serie A dans le futur.

“Ce que je veux, c’est que mon fils revienne jouer en Italie le plus vite possible. C’est ici qu’il a grandi, c’est ici qu’il est devenu ce qu’il est maintenant et il est juste qu’il retourne dans son pays, explique Jean Kean pour le site CalcioInPillole. Je me souviens encore de l’époque où, enfant, je l’accompagnais d’Asti à Turin, faisant l’aller-retour presque tous les jours de la semaine en train. Cet été, quand il y a eu des rumeurs sur un retour à la Juventus de Moise, j’étais très heureux et j’espérais qu’il reviendrait, mais finalement ils ont préféré un autre joueur. Même si je sais que ce n’est pas encore fini, je suis convaincu que tôt ou tard nous le reverrons dans notre championnat“, espère encore le père de Moise Kean.