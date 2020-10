Le possible départ de Zidane ne mettrait pas fin à la rumeur Mbappé (AS)

Ce n’est un secret pour personne, le Real Madrid rêve d’enrôler Kylian Mbappé depuis plusieurs années. Et pour certains, l’été 2021 pourrait voir le numéro 7 parisien rallier la capitale espagnole. Ce samedi matin, AS fait un point sur ce dossier en y impliquant l’actuel entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane. Dans la tourmente actuellement – deux défaites contre Cadix et le Chakhtar Donetsk – l’entraîneur français pourrait être démis de ses fonctions si les mauvais résultats s’enchaînent pour le Real. Le quotidien sportif madrilène explique que l’avenir de Zinedine Zidane n’aura aucune incidence sur le dossier Kylian Mbappé. Ce dernier n’a pas conditionné sa possible arrivée à Madrid à la présence de Zinedine Zidane sur le banc madrilène. AS conclut en expliquant que Kylian Mbappé a toujours dans le coin de la tête un départ à l’été 2021 au Real.