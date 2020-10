Depuis le retour de la trêve internationale, les joueurs du PSG enchaînent les matches. Cette semaine, les hommes de Thomas Tuchel joueront deux rencontres. Le premier match du PSG aura lieu en Turquie dans le cadre de la 2ème journée de la Ligue des champions. Les Rouge et Bleu affrontent l’Istanbul Basaksehir ce mercredi au Fatih Terim Stadium (à 18h55 sur RMC Sport 1 et Téléfoot) dans un match déjà décisif suite à la défaite inaugurale face à Manchester United (1-2). Et à la veille de cette rencontre, Thomas Tuchel – accompagné d’un joueur – se présentera en conférence de presse à partir de 17h45, comme l’a communiqué le PSG sur son site internet.

Le deuxième match de la semaine du PSG aura lieu face au FC Nantes – au Stade de la Beaujoire – le samedi 31 octobre à 21h (sur Canal Plus). Thomas Tuchel se présentera en conférence de presse d’avant-match le vendredi à partir de 15h.

Le programme de la semaine du PSG