Le PSG a le deuxième effectif le plus cher d’Europe

Comme chaque année, l’observatoire du football – Le CIES – a dévoilé son étude sur les effectifs les plus chers des championnats européens. Et selon cette étude, le club qui a l’effectif le plus cher se nomme Manchester City avec 1.036 milliard d’euros. Le PSG se classe deuxième avec un effectif estimé à 888 millions d’euros. Le PSG est d’ailleurs le seul club de Ligue 1 de ce top 10 largement dominé par la Premier League (6 équipes présentes). Manchester United complète le podium avec un effectif évalué à 844 millions d’euros. À noter que le Bayern Munich, champion d’Allemagne et vainqueur de la Ligue des Champions ne figure pas dans ce top 10.

Le top 10 des effectifs les plus chers d’Europe