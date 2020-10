Le PSG a terminé son mercato (RMC)

Après un week-end intense avec les arrivées en prêt de Moise Kean (Everton) et Danilo Pereira (FC Porto), le PSG ne recrutera plus d’autres joueurs. Alors que le mercato fermera ses portes ce soir à 23h59, aucun nouveau joueur ne viendra renforcer l’effectif des Rouge et Bleu comme le rapporte le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi. Comme évoqué plus tôt, Sekou Yansané (qui renforcera les U19 du PSG) sera la dernière officialisation de la soirée pour le club de la capitale. “Après les arrivées de dernière minute de Moise Kean et Danilo Pereira, le PSG n’accueillera pas d’autre recrue d’ici ce soir”, indique le média sportif sur son site internet.

Lors de ce mercato, le PSG a ainsi signé définitivement Mauro Icardi et Sergio Rico avant de renforcer certains postes défaillants avec Alessandro Florenzi, Moise Kean et Danilo Pereira. De son côté, Alexandre Letellier a paraphé un contrat d’un an pour occuper le rôle de troisième gardien.