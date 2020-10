Le PSG dans le Top 50 des entités sportives les plus attractives

Le Paris Saint-Germain est devenu au fil des années un club connu, reconnu et respecté dans le monde du football. Et ceci pour ses multiples titres, ses parcours européens mais aussi ses joueurs de classe internationale qui sont venus renforcer les rangs parisiens. Comment ne pas citer Neymar Jr, arrivé en grande pompe en août 2017 du FC Barcelone pour 222 millions d’euros, ou encore Kylian Mbappé qui a débarqué dans la capitale la même année pour 180 millions d’euros. De plus le carton commercial et médiatique de la collaboration entre le PSG et la marque Jordan Brand est un facteur important dans le développement de l’image de marque du club de la capitale.

Le média britannique spécialisé dans le marketing sportif SportsPro, vient de publier sur son site internet le top 50 des entités sportives les plus attractives. Le podium est occupé par la Coupe du monde de football en première position, suivie par les Jeux Olympiques d’été et la NBA. Le FC Barcelone et le Real Madrid sont les premiers clubs de football à être présents puisqu’ils occupent respectivement la quatrième et cinquième place de ce classement. Le Paris Saint-Germain se retrouve à la 45e place devant l’équipe de NFL des New England Patriots (46e) et la mythique franchise de Baseball des New York Yankees (47e).