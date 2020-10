Le PSG en 4-4-2 ou 4-2-3-1 avec Kean titulaire (LP/RMC)

Demain (18h55, Téléfoot, RMC Sport 1), le PSG se déplace sur la pelouse de l’Istanbul Basaksehir dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Après sa défaite inaugurale contre Manchester United (1-2), le PSG se doit absolument de l’emporter en Turquie pour voir ses chances de qualification en huitième de finale encore intacte. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel a expliqué qu’il allait renouveler son choix de mettre Marquinhos au milieu de terrain et Danilo Pereira en défense centrale. Pour Le Parisien et RMC Sport, le coach allemand devrait aligner un milieu de terrain à deux têtes. Avec Marquinhos donc et Ander Herrera. Les deux médias divergent sur le système de jeu employé par Tuchel. Le quotidien régional place le PSG en 4-4-2 avec un duo d’attaque Moise Kean-Kylian Mbappé. Pour RMC Sport, le PSG évoluera en 4-2-3-1 avec Moise Kean seul en pointe.

Le XI du PSG selon Le Parisien (4-4-2) : Navas – Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa – Di Maria, Marquinhos, Herrera, Neymar – Mbappé, Kean.

Le XI du PSG selon RMC Sport (4-2-3-1): Navas – Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa – Marquinhos, Herrera – Di Maria, Neymar, Mbappé – Kean.