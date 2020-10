Le PSG Handball gagne à Ivry mais perd peut-être Karabatic

Le PSG handball s’est offert hier un 5 sur 5 en Championnat de France en s’imposant à Ivry (25-35), dans le derby (13-18 à la pause), bien mené par les Danois Henrik Toft Hansen et Mikkel Hansen (8 buts chacun). Mais, ombre au tableau, Paris a perdu Nikola Karabatic sur blessure. La star du handball s’est mal réceptionnée à la 16e minute et a quitté ses partenaires en grimaçant à cause de la douleur à son genou droit. Nikola Karabatic passera des examens lundi pour connaître la gravité de sa blessure. Un potentiel coup dur alors que le PSG a un calendrier surchargé. Kamil Syprzak est également sorti, mais plus par précaution. Jeudi, le sextuple champion de France sera à Kielce, en Pologne, en Ligue des champions. Et la victoire sera impérative.