Le PSG handball joue gros ce soir à Kielce en Champions League

Le PSG Handball sans Nikola Karabatic, absent pour plusieurs mois (genou), sans Luka Karabatic ni Dylan Nahi (cuisse) est en Pologne pour y affronter le célèbre Kielce, à l’occasion de la 5ème journée d’EHF Champions League (20h45/Eurosport Player). Et Paris joue gros face à un champion de Pologne en proie à de grosses difficultés financières qui l’ont poussé à rajeunir l’effectif tout en restant solide sportivement. En effet, Kielce est leader du groupe (3 victoires, 1 défaite) et il est disposé à mettre ce soir la tête sous l’eau au PSG. Après trois rencontres européennes cette saison (deux défaites, une victoire), Paris est effectivement dans une situation délicate et doit l’emporter en Pologne. “On se doit d’y aller avec les crocs, avec un état d’esprit irréprochable et une envie de gagner à toute épreuve”, a fait savoir Nedim Remili, rapporte L’Equipe. “Cela doit être le moment pour certains, voire tous, de passer un cap. On vient de perdre un joueur majeur. Tout le monde doit donner plus. Il n’est plus question d’anciens ou de nouveaux. Aujourd’hui, on doit être une équipe, capable d’aller affronter les plus gros défis. C’est pourquoi je pense que ce match contre Kielce arrive au bon moment.” A confirmer ce soir.