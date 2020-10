Le PSG insiste pour Dele Alli, offre rejetée selon la presse anglaise

Le PSG est dans la dernière ligne droite de son mercato. Alors qu’il ne reste que quelque jours au club de la capitale pour renforcer un effectif qui a perdu de nombreux éléments cet été, Thomas Tuchel a d’ailleurs fait passer ses messages en conférence de presse cet après-midi : “Si notre effectif est moins fort ? Oui c’est sûr ! On n’a pas les mêmes qualités. On va faire le plus possible avec le meilleur niveau possible et on doit se confronter à la réalité… Si on reste comme ça, on ne peut pas demander les mêmes objectifs ! Le club sait quels joueurs dont on a besoin.“

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours maintenant, le PSG fait le forcing pour recruter Dele Alli (24 ans). Selon RMC Sport, les contacts avec Tottenham s’intensifient et une offre de prêt a même été transmise à Tottenham pour le milieu de terrain. Sauf que Daniel Levy, le président des Spurs, se montre inflexible pour le moment et ne veut pas entendre parler d’un départ de son joueur. Le PSG espère que l’international anglais arrivera à convaincre son président qu’un prêt est la meilleure solution cette année, car Alli a été écarté à plusieurs reprises par José Mourinho.

The Guardian donne de nouveaux éléments sur cette affaire. En effet, le PSG a bien formulé une offre de prêt d’un montant de 1,5 millions de livres, soit 1,7 millions d’euros au club londonien. Mais celle-ci aurait été rejetée. Les discussions se poursuivent entre les deux équipes.