Le PSG pourrait avoir beaucoup d’absents contre Nîmes

La trêve internationale bat actuellement sont plein. Plus d’une dizaine de joueurs parisiens sont concernés par cette dernière. Mais comme le rapporte RMC Sport ce mercredi soir, le PSG pourrait être fortement diminué pour son match de reprise face à Nîmes lors de la 7e journée de Ligue 1 (16 octobre). Une chose est sûre Angel Di Maria, Layvin Kurzawa et Marquinhos ne seront pas du voyage dans le Gard, ils sont tous suspendus. Mais Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe pourraient jouer le 14 contre la Croatie, soit deux jours avant le match contre Nîmes. Ce sera également le cas d’Alessandro Florenzi, Marco Verratti et Moise Kean qui affronteront les Pays-Bas, idem pour Danilo Pereira avec le Portugal. Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Julian Draxler et Mitchel Bakker joueront eux le 13. Neymar jouera lui dans la nuit du 13 au 14 octobre. Un casse-tête donc pour Thomas Tuchel qui devra faire des choix, la Ligue des Champions arrivant quatre jours après le match à Nîmes.