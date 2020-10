Le PSG présente la nouvelle gamme Jordan et le maillot third

Après de grands succès commerciaux, la marque Jordan et le PSG présentent ce mardi leur nouvelle collaboration. Il s’agît là de la quatrième gamme toujours dans un esprit lifestyle. “Elle se définit par une gamme complète de vêtements pour tous, riche d’une centaine de références, dont des hoodies, une veste universitaire et le troisième kit 2020-21″, explique le club. “Le nouveau design de cette collection puise aux archives de Jordan Brand en s’inspirant de la couleur historique de la mythique Air Jordan VII inaugurée par Michael Jordan sur les parquets du All Star Game de 1992″, souligne le PSG de crainte que certains parlent encore à tort du drapeau du Qatar… La collection complète sera disponible le 10 octobre sur nike.com et psg.fr.