Le PSG s’intéresse à Lisandro Martinez (AS)

Le mercato estival ferme ses portes dans deux jours et le PSG n’a recruté que Alessandro Florenzi (prêté par l’AS Roma) et Alexandre Letellier (libre). Une fenêtre des transferts plutôt calme mais qui pourrait s’agiter dans la dernière ligne droite. Et c’est une piste plutôt surprenante et qui n’avait pas encore été citée qui fait son apparition. Selon AS, le club de la capitale serait intéressé par Lisandro Martinez (22 ans), le joueur de l’Ajax.

L’Argentin correspond au profil très polyvalent qu’aime avoir Thomas Tuchel sous ses ordres. Recruté par le club néerlandais pour remplacer Matthijs de Ligt en défense centrale, Lisandro Martinez a surtout évolué au milieu de terrain la saison passée (voire latéral gauche). “Martínez correspond parfaitement au profil recherché par le PSG et sa polyvalence est très appréciée“, rapporte le quotidien espagnol. Aucun prix n’est évoqué pour le moment mais le PSG serait bien sur les rangs pour recruter le polyvalent joueur de l’Ajax. Réponse d’ici lundi !