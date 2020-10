Lens et Brest intéressés par Kalimuendo, un prêt avec option d’achat évoqué (Téléfoot)

Avant la fermeture du mercato le 5 octobre prochain, l’effectif du PSG devrait connaître quelques changements. Alors que des recrues pourraient venir renforcer le groupe parisien, d’autres joueurs de l’effectif sont concernés par un départ à l’image d’Arnaud Kalimuendo. Sous contrat professionnel avec le PSG jusqu’en 2022, l’attaquant de 18 ans pourrait être prêté pour la saison 2020-2021 afin d’accumuler du temps de jeu. Et selon les informations de la chaîne Téléfoot, “Paris va finaliser bientôt le prêt de Arnaud Kalimuendo.”

En effet, le journaliste de la chaîne, Simone Rovera, précise que deux clubs de Ligue 1 seraient intéressés par la venue d’Arnaud Kalimuendo : le RC Lens et le Stade Brestois. “Lens est intéressé mais aussi Brest est dans la course pour le jeune attaquant du PSG.” Le média français précise également que l’éventuel prêt du natif de Suresnes devrait être assorti d’une option d’achat, dont le montant n’a pas été dévoilé. Pour rappel, RMC Sport avait évoqué de son côté une possible prolongation de contrat d’Arnaud Kalimuendo jusqu’en juin 2024 avant son prêt vers un autre club.