Leonardo : “Je n’ai pas aimé les déclarations de Tuchel”

Lors de sa conférence de presse d’avant-match contre Angers, Thomas Tuchel avait parler du mercato et estimé que son équipe avait été affaibli avec les départs de Thomas Meunier, Tanguy Kouassi et Edinson Cavani notamment. Il avait aussi pesté sur le fait que le PSG a perdu trop de joueurs libres et donc sans indemnités de transferts. Des déclarations qui n’ont pas plus à Leonardo comme il l’a fait savoir à l’issue de la victoire contre les Angevins (6-1). “Je n’ai pas aimé les déclarations de Tuchel. Ni le club… il faut comprendre la situation. Il faut respecter le club, et la direction sportive. Celui qui n’est pas content, on doit le régler en interne. Si Tuchel décide de rester, il doit respecter la direction sportive“, assure Leonardo dans des propos relayés par Loïc Tanzi. “On va régler ça en interne. Je n’aime pas qu’on pense que cette équipe est faible.” Leonardo a aussi expliqué qu’Houssem Aouar – annoncé dans le viseur du PSG – était “un rêve” mais estime “que ce n’est peut-être pas le bon moment. […]”Ce n’est pas une question de mercato, mais de forme. Pour rester dans ce club, il faut être content, avec l’envie de souffrir pour le club, l’esprit de sacrifice, même si on vit un moment compliqué. Si on peut signer des joueurs, très bien. Sinon, on y va. C’est l’esprit qu’on cherche“, conclut le directeur sportif parisien.