L’équipe-type des 50 ans du PSG version Presnel Kimpembe

C’est un exercice récurrent : pour les 50 ans du Paris Saint-Germain, fêtés cette année 2020, Presnel Kimpembe a été invité par le club de la capitale à composer son XI de légende rouge et bleu.

Ainsi, le titi parisien a décidé d’organiser son onze en 4-4-2 losange : pour garder la cage, Kimpembe a porté son choix sur Gianluigi Buffon. Ensuite, de gauche à droite ce sont Maxwell, Antoine Kombouaré, Bruno Ngotty et Christophe Jallet qui forment la défense de Presko. Au milieu de terrain, Thiago Motta s’installe devant les deux axiaux avec, à sa gauche et à sa droite, Nenê et Yuri Djorkaeff. Les clés du jeu sont confiées à Ronaldinho. Enfin, Presnel Kimpembe décide d’aligner un duo Pedro Miguel Pauleta – George Weah sur le front de l’attaque.

Le onze de légende du PSG signé Presnel Kimpembe :

Buffon – Maxwel, Kombouaré, Ngotty, Jallet – Motta – Nenê, Djorkaeff – Ronaldinho – Pauleta, Weah.