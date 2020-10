Les chiffres avant Basaksehir / PSG

Ce mercredi soir, coup d’envoi à 18h55 (Téléfoot et RMC Sport 1), le Paris Saint-Germain fera face au champion en titre de Turquiesur ses terres, l’Istanbul Basaksehir. Défait lors du match d’ouverture de cette phase de poule de la Ligue des Champions 2020-2021, les Parisiens vont devoir accrocher leurs trois premiers points. Via son site officiel, les Rouge et Bleu ont d’ailleurs partagé quelques chiffres liés à cette confrontation.

Étant donné que l’Istanbul Basaksehir est un club qui a moins de dix ans, c’est donc, logiquement, la toute première confrontation entre ces deux écuries. En revanche, c’est la 11e fois que le PSG affronte une équipe turque, et le bilan est favorables aux Parisiens : 6 succès, 1 nul et 3 revers. De plus, ce soir, le club de la capitale disputera son 117e match d’UEFA Champions League. Là aussi, les chiffres sont assez intéressants : 63 succès, 22 nul et 31 revers. Basaksehir sera, en outre, le 43e adversaire du PSG en C1. Du côté des Individualités, Kylian Mbappé pourrait bien se rapprocher, voire dépasser, Mustapha Dahleb au sein du classement des meilleurs buteurs de l’Histoire du club. En effet, il se trouve actuellement à deux petites longueurs de celui-ci : 96 contre 98.